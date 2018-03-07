Украина примет участие в трехсторонней межпарламентской Ассамблее "Украина-Грузия-Молдова", которая должна состояться этой весной.

Об этом сообщил председатель Верховной рады журналистам, передает со ссылкой на .

"Учитывая необходимость углубления сотрудничества в направлении Черного моря, я вышел с инициативой создания трехсторонней межпарламентской Ассамблеи "Украина - Молдова - Грузия". Я надеюсь, что это случится еще этой весной. В начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав и представителей парламентов Балто-Черноморской дуги уже в ", - заявил Парубий.

Напомним, 2 марта главы парламентов Грузии, Республики Молдова и Украины сделали совместное заявление в рамках Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности". Конференция состоялась в г. Кишинев.

Они отметили значимость Восточного партнерства как мощного механизма содействия осуществлению реформ в этом направлении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира