|Новые санкции России обеспечены, — блогер
|07.03.2018 15:29
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В прошлом году Лондонский суд не только доказал, что беглого разведчика Литвиненко убили русские, но и то, что Путин лично знал об этой операции.
Теперь, РФ неделю не сходила с таблоидов Британии в связи с угрозами Путина и его милитаристскими заявлениями в обращении к Федеральному собранию.
Теперь в городе Солсбери был отравлен бывщий шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь.
Скрипач работал на Ми-6 и в свое время слил агентурную сеть РФ в Европе, чем нанес большой убыток. Он был осужден, отсидел 5 лет и был обменен на разоблаченных российских шпионов в Британии.
Ранее был убит его сын, который поехал в гости в Россию. Некоторые эксперты считают, что депортация тела сына из РФ в Европу и стала способом узнать расположение самого двойного агента Сергея Скрипаля.
Отравлен Скрипаль и дочь предположительно ядом на основе фентанила — походей смеси которую использовали во время штурма террористов Нордоста.
Спецслужбы Британии уже обьявили, что подозревают в отравлении спецслужбы РФ.
Скандал попал в СМИ на фоне обвинений РФ в массовых убийствах в Сирии, убийствах в Украине, химатаках, кибератаках, в том числе и на Британию, убийстве Литвиненко, попытках переворота в Черногории и угрозах ядерной войны.
Инцидент со Скрипалем уже рассматривается как терракт, который нес угрозу жителям Солсбери.
Новые санкции и усиление работы британских спецслужб по угрозам исходящим от РФ обеспечены
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