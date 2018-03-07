В среду, 7 марта, в Одессе из-за ухудшения погодных условий задерживаются некоторые рейсы. Об этом сообщил представитель аэропорта, сообщает УНН.

Стоит отметить, что один рейс уже даже отменили - в аэропорт должен был прибыть самолет Turkish Airliners из Стамбула. В то же время еще пять рейсов - из Тель-Авива, "Борисполя", "Жулян", Шарм-эль-Шейха и Стамбула - задерживаются.

По словам представителя аэропорта, горизонтальная видимость не превышает 250 метров, а вертикальная - около 30, что недостаточно для нормальной посадки. Ситуацию осложняет отсутствие ветра.

Как сообщал svodka.net, по причине плохих погодных условий на территории Киева общественный транспорт начал курсировать с отклонением от привычного графика движения .

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