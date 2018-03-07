Эдуард Ставицкий, который бежал из Украины синхронно с Януковичем и подозревается в хищении государственных денег в отдельно крупных размерах, продолжает заниматься в нашем государстве рейдерством. Самое свежее дело — захват сети автозаправочных станций «БРСМ-Нафта». Бывший чиновник Януковича уверенно использует подкуп госслужащих, подделку подписей, силу и шантаж. Подробнее о скандальном деле — в нашей публикации.

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«БРСМ-Нафта» заинтересовала экс-министра энергетики и угольной промышленности Ставицкого в начале июля 2017 года. Через свою оффшорную компанию Mellian Management LT, контролируемую голландским фондом FreezeOil Fund (владелец Roland Pieper), объявил судебную войну своему бывшему партнеру и настоящему владельцу торговой марки «БРСМ-Нафта» Андрею Бибе. Годом ранее Ставицкий и Биба юридически оформили соглашение по распределению активов. Очевидно, Ставицкому показалось, что доля бизнеса, на которую он согласился в 2016 году, маловата. Поэтому решил отобрать и оставшиеся активы. В судебном порядке Ставицкий инициировал признание предыдущих мировых соглашений с господином Бибой незаконными.

Не секрет, каким образом работают украинские суды, которые до сих пор так и не дождались обещанной реформы. Не исключено, что и в деле с «БРСМ-Нафта» судьи могли вручить «вознаграждение», потому что похоже на то, что Ставицкий заранее знал, каким будет решение суда. Параллельно с судебным процессом он запускает силовой захват имущества, принадлежащего предпринимателю Андрею Бибе: неизвестные лица проникают на территорию предприятия, запускается целый конвейер сфабрикованных уголовных дел против сотрудников сети «БРСМ-Нафта», на законного владельца происходит психологическое давление.

Несмотря на юридические неудачи, господин Ставицкий пошел дальше и уже накануне 2018 года из заграницы организовал подделку подписи итальянского нотариуса на доверенности. На ее основании уже в Украине государственные регистраторы коммунального предприятия Главанского сельсовета «Абсолют» зарегистрировали все имущество автозаправочной сети БРСМ-Нафта на ООО «Имбрем Аурум Лтд». Внимание, это произошло за одну ночь!

Уже утром, по инициативе Ставицкого ряд интернет-изданий на коммерческой основе разместили на своих сайтах дезинформацию, якобы Андрей Биба охотно отказался от автозаправочного бизнеса под торговой маркой БРСМ-Нафта.

Пресс-служба автозаправочной сети сразу опровергла информацию рейдеров.

Параллельно в Италии по заявлению нотариуса Сальваторе Клаудио, подпись которого подделали соратники Ставицкого, начали соответствующее следствие, а в Украине в правоохранительные органы поданы заявления о неправомерности действий государственных регистраторов КП «Абсолют».

Но Эдуард Ставицкий продолжает издалека посягать на бизнес украинского предпринимателя Андрея Бибы. Его очередной целью становится право собственности Андрея Бибы на саму торговую марку БРСМ-Нафта. Исполнителями этой атаки становятся официальные представители интересов Эдуарда Ставицкого в Украине ООО «Правовое и патентное агентство «Павлович и Партнеры» в лице его владелицы Натальи Павлович и адвоката Олега Миргородского.

Именно они, согласно данным открытого реестра Государственного института интеллектуальной собственности «Укрпатент», подали заявку на регистрацию торгового знака, сходного с БРСМ-Нафта: различие заявленного торгового знака заключается только в тональности желтого цвета, который используется в графическом изображении настоящей торговой марки. Патентные поверенные считают, что подобная практика клонирования торговых знаков на различных рынках преимущественно применяется в нечестной конкуренции.

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Напомним, сеть автозаправочных комплексов под торговой маркой БРСМ-Нафта входит в пятерку лидеров рынка и является одним из самых крупных плательщиков налогов в государственный бюджет Украины. Возникает вопрос к высшим оргаам государственной власти в Украине и правоохранителям, каким образом министру-беглецу удается из-за границы организовывать в нашей стране рейдерские захваты бизнеса? Известно, что кроме рейдерского захвата украинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта, именно экс-министр Ставицкий причастен к российским проектам аннексированного черноморского шельфа, незаконной добычи природного газа в Украине, незаконной приватизации государственных объектов ТЭК.

Возможно, причиной тотальной вседозволенности есть та же система круговой поруки в высших эшелонах власти, которая в 2009 году спасла тогда еще невлиятельного Эдуарда Ставицкого от закона за рейдерский захват здания НАК «Надра Украины» в Киеве по улице Владимирской. Тогда отряд «Беркута» отбил здание у частной охранной компании Ставицкого, но через несколько лет по иронии судьбы уже сама НАК «Надра Украины» действительно единолично контролировалась рейдером Ставицким в статусе министра энергетики и угольной промышленности.

Как Ствицький стал Розенбергом: рейдерский захват национальности

Не только состояние, но и новое имя, отчество и национальность Ставицкий получает с помощью рейдерства. Еврейское имя Ставицкий получил в результате преступной сделки с документами через подкуп должностных лиц израильского Министерства внутренних дел. Об этом пишет издание The Times of Israel, ссылаясь на расследование тамошнего частного детектива Ричарда Бен Хаима).

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Очевидно, что только за взятку, израильские правоохранители могли закрыть глаза на сфальсифицированное подтверждение еврейского происхождения одного из предков господина Ставицкого. Как известно, по закону такое подтверждение является базовым условием получения израильского гражданства.

В открытом доступе есть информация об уголовном производстве в Национальной полиции Украины к гражданке Яцишиной Татьяне Сергеевне, которая, будучи начальником отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Немировского районного управления юстиции, по просьбе матери жены Ставицкого Валентины Ушаковой подделала официальные документы. А точнее: акт о бракосочетании между гражданами по фамилии Шульман и Шехтер (причем национальность гражданки Шехтер указана как «еврейка», что крайне необходимо для определения национального происхождения детей от браков), датированный 1938 годом; актовая запись о рождении госпожи Шехтер, в которой национальность ее родителей указана как «евреи»; свидетельство о рождении самой тещи Ставицкого Ушаковой Валентины.

Также, отметим, что по израильскому законодательству запрещено получения гражданства Израиля лицам, в отношении которых в других странах возбуждены уголовные дела или имеющие непогашенные судимости, что еще раз исключает легальность приобретения опальным в Украине Ставицким гражданства этой страны. Судя по всем фактам, новое гражданство Эдуарда Ставицкого является фиктивным.

Однако это не мешает международному преступнику организовывать коррупционные схемы в Украине прямо из израильского помещения в Герцлии.

Интересно, чем в это время занимаются государственная власть и правоохранительные органы Украины, которые пришли на свои должности после революции Достоинства? Почему никто не защищает бизнес, который наполняет государственный бюджет? Какие сообщения Украина транслирует мировым инвесторам? — Держитесь от нас подальше: у нас здесь коррупция, рейдерство и купленые суды. Украина прямо сейчас проигрывает войну рейдерам и преступникам.

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