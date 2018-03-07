"Азовсталь" за 2 мес. нарастила выпуск проката на 2,2%

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) в январе-феврале 2018 года увеличил производство общего проката, по оперативным данным, на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 602 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали за отчетный период снизилась на 9,5% - до 631 тыс. тонн, но увеличилась чугуна - на 1,9%, до 629 тыс. тонн.

В феврале "Азовсталь" выпустила 265 тыс. тонн общего проката, 279 тыс. тонн стали, 280 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось, председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

"Азовсталь" в 2017 году увеличила производство общего проката на 14,2% по сравнению с 2016 годом – до 3,8 млн тонн, стали - на 15,1%, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9%, до 3,777 млн тонн.

Предприятие входит в группу "Метинвест".