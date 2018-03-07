Слишком много денег украинских государственных предприятий украли люди, чьи зарплаты были очень низкими, заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Малиж: Пусть у человека будет выше зарплата, но он честно будет руководить компанией Фото: glavcom.ua "Я бы сказал, что это рыночная цена, разве нет? Разве это не рыночная цена для руководителя крупной газовой компании?" – отметил он.Малиж подчеркнул, что слишком много денег украинских госпредприятий украли люди, чьи зарплаты были очень низкими: "Как насчет стоимости домов предыдущего руководства "Нафтогазу", у которых была намного меньше зарплата? Мне больше нравится ситуация, в которой руководство получает всю свою зарплату официально от компании. И если есть кто-то, кто может выполнять эту работу лучше за меньшую плату, наймите их! Я думаю, что слишком много денег было украдено у украинских государственных предприятий и у государства людьми, чьи зарплаты были очень низкими. Пусть у человека будет выше зарплата, но он честно будет руководить компанией".Согласно декларации главы НАК Нафтогаз України" Андрея Коболева, опубликованной на сайте компании, его доход за год составил 19,323 млн грн (без учета налогов). Декларации остальных топ-менеджеров на сайте НАК не публикуют."Экономическая правда" писала в ноябре 2017 года, что руководству компании выплатили премии в размере годовых зарплат за победу в судебном разбирательстве в Стокгольмском арбитраже по контракту на поставку газа. В "Нафтогазі" подтвердили выплату, но абсолютную цифру сообщить отказались. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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