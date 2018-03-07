Полиция обратилась к очевидцам с призывом предоставить всю информацию, которая может быть связана с делом

Как сообщила британская полиция, расследующая возможном отравлении, оба пострадавших продолжают удерживать в отделении интенсивной терапии, сообщает Reuters .

66-летнего Сергея Скрипача и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Оба, вероятно, отравили неизвестным веществом.

Полиция обратилась к очевидцам с призывом предоставить всю информацию, которая может быть связана с делом.

"Сейчас основное внимание уделяем установлению того, из-за чего эти люди стали трудно больными", - заявил глава контртеррористической полиции Лондона Марк Роули, который отвечает за расследование.

Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании , где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипача содержит все признаки русской причастности.