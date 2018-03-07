|Российский экс-шпион и его дочь до сих пор в критическом состоянии
|07.03.2018 15:35
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Полиция обратилась к очевидцам с призывом предоставить всю информацию, которая может быть связана с деломпрежний российский шпион Сергей Скрипач и его дочь, вероятно отравлены в Британии, остаются в больнице в критическом состоянии.
Фото: Yuri Senatorov via REUTERS
Как сообщила британская полиция, расследующая возможном отравлении, оба пострадавших продолжают удерживать в отделении интенсивной терапии, сообщает Reuters .
66-летнего Сергея Скрипача и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Оба, вероятно, отравили неизвестным веществом.
Полиция обратилась к очевидцам с призывом предоставить всю информацию, которая может быть связана с делом.
"Сейчас основное внимание уделяем установлению того, из-за чего эти люди стали трудно больными", - заявил глава контртеррористической полиции Лондона Марк Роули, который отвечает за расследование.
Напомним, прежний российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании , где он проживал в последние годы.
В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался прежний российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.
Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипача содержит все признаки русской причастности.
Британская разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери попыткой убийства , связанной с Россией.