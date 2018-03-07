Международное разведывательное сообщество проанализировало скандальные заявления патриарха РПЦ Кирилла в Болгарии, сравнило их с информационными всплесками от сотрудников Института стран СНГ и пришло к выводу, что это спланированная гибридная операция РФ на Балканах.

Россия активизирует информационные операции против соседних стран, используя как повод знаменательные даты. Так, Кремль не впервые засылает свой духовный десант под руководством патриарха московского Кирилла (Владимира Гундяева) на для геополитических интересов Российской Федерации.

3 марта 2018 в Болгарии отмечали 140 годовщину освобождения Болгарии от Османской империи. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обратился со словами благодарности ко всем народам, которые помогали Болгарии 140 лет назад. В частности, за освобождение Болгарии во время Российско-турецкой войны 1877-1878 годов были разосланы правительствам Польши, Румынии, Черногории, Молдовы, Финляндии, Украины. В благодарность нациям, представители которых 140 лет назад погибли за свободу Болгарии. По случаю праздника состоялся парад, на котором президент Болгарии Румен Радев также традиционно выразил благодарность всем народам, которые боролись с Османской империей.

Нейтрально дипломатическое выступление президента Болгарии было использовано московским патриархом Кириллом (Гундяевым) для развития информационной операции. Он раскритиковал выступление болгарского президента, подчеркнув, что Болгария должна благодарить только Россию. Это заявление подхватили и растиражировали российские СМИ.

Кроме того, Гундяев использовал болгарское телевидение как площадку для лоббирования интересов Москвы, не минуя тему войны в Украине. Он вновь повторил тезисы российской пропаганды о «гражданской войне на Донбассе». Посольство Украины в Болгарии незамедлительно на эту провокацию открытым комментарием.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Но анализируя провокационные выступления российского патриарха в Болгарии, следует обратить внимание на сопутствующий информационный фон, который ему обеспечили сотрудники российского «Института стран СНГ». Эту организацию возглавляет депутат Государственной думы РФ Именно его самого, а также его помощников часто уличали в том, что они являются активными «менеджерами» гибридной войны России против Украины и других стран Европы.

Например, 2 марта, руководитель отдела по взаимодействию РПЦ с «Институтом стран СНГ» Кирилл Фролов (его переписка под кодовым названием опубликована на страницах InformNapalm в 8 частях) дал очень для канала «News Front», в котором заявил: «Визит патриарха в Болгарию сдвинет горы и изменит ход истории».

И слова Кирилла Фролова стоит воспринимать буквально, потому что это тезисы методичек, которые разрабатывал он и его коллеги по «Институту стран СНГ» для спецоперации в Болгарии. То есть главной задачей Гундяева было изменение и перекручивание исторических фактов.

Патриарх Кирилл (Гундяев) исполнил план Кремля по «изменению истории», выступив с тезисами, которые противоречат историческим фактам. Вероятно, цель скандала, который он сознательно устроил в Болгарии, — скрыть другие исторические аспекты этой войны, которые начали поднимать болгарские историки.

Например, болгарский исследователь Никола Григоров в сказал, что целью исторических спекуляций Москвы является создание ложных представлений о том, что болгары должны быть преданы и благодарны России, хотя настоящей целью Российской империи была оккупация Болгарии.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира