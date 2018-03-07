Умер знаменитый футбольный тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, мастер спорта СССР, учитель и организатор Виталий Никитович Зуб. Трагедия произошла в Харькове, передает со ссылкой на .

"Имя Виталия Зуба было, есть и будет еще долго в памяти всех любителей харьковского футбола и спорта, ведь большую часть жизни он посвятил именно популярной в мире игры, став ее легендой. О высоких профессиональных и человеческих качествах Виталия Никитовича свидетельствуют его многочисленные почетные звания и правительственные награды, между которых - орден За заслуги 3-й степени", - говорится в сообщении пресс-службы ФК Гелиос.

В 1947 году Зуб был зачислен в команду мастеров харьковского Локомотива. Осенью 1948 нападающий харьковских железнодорожников, выиграв вместе с партнерами по команде конец, впервые вывел команду в класс А чемпионата СССР.

В 1953 году, вернувшись в родной Харьков после трехлетнего выступления в составе московского , Зуб стал капитаном и ведущим игроком Локомотива, затем Авангарда, а в 1958 году возглавил его уже в качестве наставника.

Именно под его руководством команда завоевала место в классе А, где дебютировала в 1960-ом. Виталий Зуб привел ее к шестому месту в чемпионате СССР 1961 года, что стало наивысшим достижением харьковчан в этом соревновании советского футбола.

К вашему вниманию фото тренерского штаба Металлиста 1968-69 г.г. - Виктор Каневский, Виталий Зуб и Юрий .

Отметим, что ранее в на 79-м году жизни скончался многолетний тренер киевского Евгений Котельников.

Котельников работал тренером в клубной детско-юношеской футбольной школе с 1965 по 1977 годы. В этот период он воспитал множество великих игроков бело-синих.

Среди его воспитанников такие легенды столичного клуба, как Владимир Бессонов, Геннадий Литовченко, Владимир Лозинский, , Павел Яковенко, Вадим Лазоренко, Виктор Сахно и другие.

С 1977-го по 1990 год Котельников был государственным тренером СССР . В 1983-м он возглавлял сборную Украинской ССР на летней Спартакиаде народов СССР, где его команда заняла четвертое место.

В 1991 году Евгений Петрович был одним из основателей Федерации футбола Украины, до 1995 года занимая должность первого вице-президента.

После этого в 1997 году по приглашению Григория Суркиса Котельников вернулся в , где возглавил департамент футболу.

После этого еще несколько лет Котельников курировал команду и сыграл важную роль в становлении нынешних лидеров национальной сборной – Ярмоленко, Гармаша и других.

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