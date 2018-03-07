В управлении Запорожской ОГА проходят обыски по подозрению в хищении более 3 млн грн

Следователи и оперативники управления по защите экономики (УЗЭ) в среду проводят обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской облгосадминистрации, должностные лица которого подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада.

"В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору. Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", - написал начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша на странице в Фейсбуке.

По его данным, указанные должностные лица подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест. О.Золотоноша также привел фото "детского сада из труб и швеллеров", на строительство которого было выделено 3,2 млн грн.