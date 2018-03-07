Российский ВПК в ближайшей перспективе может лишиться одного из своих основных спонсоров,

Очередной великолепный пример того, что в скором времени ВПК РФ ощутит явную недостачу заказов из-за рубежа, что значительно повлияет на хваленый экспорт. И, как ни странно, источником хорошего настроения на перспективу снова стала Индия.

Так, в этой прекрасной и жаркой стране, занимающей второе место по закупкам российского оружия, на производственных мощностях монополии Tata была налажена линия по производству фюзеляжей для штурмовых вертолетов AH-64 Apache. Производство фюзеляжей будет проводиться согласно договору о совместном предприятии Tata Boeing Aerospace Limited, который так же подразумевает размещение сборочных линий транспортных вертолетов CH-47F Chinook, а так же патрульных самолетов P-8 Poseidon, информирует svodka.net.

И вот как тут не воскликнуть удивленно, а как же не имеющие аналогов в мире Ми-28? Почему CH-47F Chinook, а не высокодуховные Ми-26? И как можно было променять Ту-142 на P-8 Poseidon?

На самом деле, вопросы эти звучат уже довольно пресно, и нет в них былой остроты. Ведь уже ни для кого не секрет, за исключением российских ура-патриотов, что Индия все больше отдает предпочтение качеству и высокотехнологичности техники из США. А вот постоянные проблемы с наследием СССР заставляют их, по мере роста экономики, отказываться от экономии на качестве.

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Это с одной стороны радует, поскольку российский ВПК в ближайшей перспективе может лишиться одного из своих основных спонсоров, а с другой, борьба за каждый цент будет вестись теперь Кремлем с особым остервенением.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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