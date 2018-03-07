Возле станции метро «Лукьяновка» в Киеве, где каждый год перед 8 Марта множество продавцов с цветами, сейчас желающих покупать букеты, как ни странно, почти нет. Замерзшие продавцы, согреваясь чаем из термоса, стоят совсем понурые. На их зазывания: «Тюльпаны, не дорого» — никто не откликается.

Цены выросли на 10 гривен

— Букеты на 8 Марта в этом году почти не покупают, — признается нам продавщица цветов Валентина. — С самого утра, а стою уже почти 6 часов, продала только три или четыре букета тюльпанов. И берут-то цветов понемногу, по три-пять штук для букета.

У ее соседки Илоны такая же ситуация.

— Я уже и цену снизила. С утра за тюльпан просила 20, сейчас 15 гривен. Но все равно неохотно берут, — говорит женщина.

Цены по сравнению с прошлым годом продавцы цветов подняли на 10 гривен. Например, гиацинт в вазоне год назад продавали по 50 грн., сегодня просят 60, популярная мимоза была 25-30, стала 40-45 грн. Самым дорогим оказался цветок церамиум — 150-180 грн. Букеты из роз — 500-600 грн. Но их, как говорят продавцы, даже не спрашивают.

Очередь за кондитеркой и алкоголем

Тем временем в кондитерках ажиотаж за тортами и конфетами. У некоторых покупателей в корзинах для товара замечаем по три торта и пять-семь коробок конфет.

— Ой, а теще эклеры забыл купить, — досадует при выходе из кондитерки мужчина, который, видимо, уже успел рассчитаться за товар.

Валерий, которому лет 40-45, говорит: перед работой оббежал магазины, чтобы успеть все купить

— У меня женщин много, — шутит Валерий. — Жена, дочка, начальница и еще 5 коллег, которых всех надо поздравить. Так что один торт домой и два на работу.

Продавцы сладкого, в отличие от продавцов цветов, довольны выручкой.

— Прилавки с тортами за час после открытия размели сразу. За хорошую продажу начальник нам обещал выдать премию на праздник, — говорит довольная продавщица Руслана.

В супермаркетах там, где прилавки с алкоголем, также ажиотаж. Мужчины покупают по две-три бутылки шампанского и вина. Замечаем одного молодого человека, на вид лет 30-35, который аккуратно пакует белое вино в подарочные пакеты.

— У меня завтра ответственный день, — признается немного взволнованный Юрий. — Завтра иду поздравлять любимую с праздником и знакомиться с ее мамой. Вино как раз покупаю будущей теще.

Духи тоже в спросе

В парфюмерном магазине между покупателей почти одни мужчины.

— Такой ажиотаж на духи бывает раз-два в году, — говорит улыбающаяся продавщица Людмила. — На 14 февраля и 8 Марта. Вчера и сегодня мужчины активно покупают парфюмы своим любимым. Правда, так долго выбирают, некоторые дольше, чем женщины. Сегодня с утра пришел покупатель, лет 55-60, час выбирал жене дар. А потом, спустя пару часов, пришел и подарил мне три тюльпана, сказал, что подарил жене парфюмы, ей очень понравились.

В ювелирке тем временем покупателей не густо. В огромном магазине удалось увидеть одного мужчину. Он, как потом сказал нам, выбирал кольцо для жены.

— У нас на днях годовщина свадьбы, 30 лет, — говорит Алексей. — В честь этого и к празднику 8 Марта купил ей золотое колечко с камушком. Надеюсь, ей понравится.

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