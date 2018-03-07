"Книжный клуб". Вышел трейлер фильма с Китон и Фондой. Видео
07.03.2018 15:41
Обнародовал трейлер фильма "Книжный клуб". Видео разместили на
канале Movieclips Trailers в YouTube. Роли исполнили Дайан Китон,
Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсия, Дон
Джонсон. Главные героини – интеллектуалки, в руки которых попадает
эротический бестселлер "50 оттенков серого". Премьера фильма
запланирована на 18 мая 2018 года. | Лента с Фондой выйдет в
мае Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube