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"Книжный клуб". Вышел трейлер фильма с Китон и Фондой. Видео
07.03.2018 15:41
Обнародовал трейлер фильма "Книжный клуб". Видео разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube. Роли исполнили Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсия, Дон Джонсон. Главные героини – интеллектуалки, в руки которых попадает эротический бестселлер "50 оттенков серого". Премьера фильма запланирована на 18 мая 2018 года.   | Лента с Фондой выйдет в мае Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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