Об охране ранее сообщал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"После пресс-конференции коммерческий директор НАК" Нафтогаз Украины "в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины " , - говорится в сообщении.