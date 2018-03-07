|В Нацгвардии заявили, что не охраняют ни одного объекта ГТС Украины
|07.03.2018 15:43
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Об охране ранее сообщал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий ВитренкоВ Национальной гвардии Украины заявили, что не охраняют ни один объект газотранспортной системы Украины.
Фото: regionews.ua
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"После пресс-конференции коммерческий директор НАК" Нафтогаз Украины "в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины " , - говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции сообщил, что силовые структуры по просьбе НАК взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы Украины.
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