"Запорожсталь" выделила на поздравление сотрудниц более 800 тыс. грн.

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, к Международному женскому дню 8 Марта организовал ряд праздничных мероприятий для работниц и ветеранов предприятия, а также выплатил материальную помощь многодетным и одиноким матерям, матерям, имеющим детей с особыми потребностями.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, все сотрудницы предприятия к празднику отмечены денежными премиями и получили в дар коробку конфет, а 15 лучших работниц награждены грамотами генерального директора комбината и ценными подарками - на эти цели предприятие направило более 800 тыс. грн.

При этом уточняется, что только на комбинате трудится более чем 2200 работниц. Три сотрудницы "Запорожстали" удостоены государственных наград - орденов княгини Ольги II, III степеней, 48 женщин удостоены наград Запорожской облгосадминистрации, Запорожского городского совета и горисполкома.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.