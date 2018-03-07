Банковская система уже четвертый год не может выбраться из убытков. Большинство финучреждений улучшило финансовые показатели, но есть и такие, которые умудрились испортить общую картину. Среди последних — ПриватБанк и финучреждения с российским капиталом.

В Нацбанке уверяют: дела подопечных идут на поправку. Их операционная прибыль до формирования резервов выросла за прошлый год на 8% — до 40,7 млрд грн. Но банки по-прежнему доформировывали резервы. Из-за этого сектор завершил год с «минусом» в 24,4 млрд грн. Правда, это в 8 раз меньше, чем в 2016 году. Для сравнения: в 2014 году «минус» достигал 52 млрд грн, в 2015 — 71 млрд грн, в 2016 — 194 млрд грн, информирует svodka.net.

По данным НБУ, в целом количество убыточных финучреждений сократилось с 33 в 2016 году до 18 в 2017-ом (из 82 работающих банков). А таких, которые показали операционный убыток до отчислений в резервы, — с 23 до 14.

Самые убыточные

Суммарный «минус», который «заработали» 18 убыточных банка, составил 40 млрд грн. Львиная доля убытка пришлась только на 4 финучреждения.

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ПриватБанк — абсолютный руководитель по этому показателю (22,9 млрд грн) за 2017 год. Отчисления в резервы под обесценивание кредитов — главная проблема Привата, которая преследует его после национализации. Всего за 2017 год госбанк отправил в резервы 20 млрд грн. «Мы сейчас имеем 206 млрд грн токсических активов, с которыми нужно проводить большую работу. Государство и акционеры зарезервировали под эти активы 98%. Это огромная сумма – около 200 млрд грн.», — прокомментировала результаты Привата первый зампредправления Галина Пахачук на пресс-конференции в феврале.

К тому же, в конце года крупнейший банк страны значительно нарастил административные расходы — до 22,9 млрд грн. Куда именно пошла большая часть этих денег — неизвестно, ведь около 15 млрд грн числится в статье «Другие административные и операционные расходы».

Но есть надежда, что в этом году ситуация изменится к лучшему. По словам Пахачук, по состоянию на 9 февраля Приват уже успел заработать 2,5 млрд грн прибыли.

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Сразу за Приватом расположилась тройка финучреждений с российскими «корнями» — Проминвестбанк, ВТБ и Укрсоцбанк. В прошлом году Укрсоцбанк купила компания ABH Holdings, которой в Украине принадлежит Альфа-Банк. Хотя компания зарегистрирована в Люксембурге, ее конечные бенефициары — российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Суммарно на эту тройку пришлось более 15 млрд грн убытков за прошлый год. Проблема этих банков та же, что и у Привата — чрезмерные отчисления в резервы, которые «съедают» весь доход.

Кто в «плюсе»

Удачнее только прошлый год закончил Райффайзен Банк Аваль, который заработал 4,4 млрд грн прибыли. Такой результат обеспечили внушительные процентные и комиссионные доходы, а также расформирование резервов на 1,5 млрд грн.

У Райффайзен Банка Аваль сложилась уникальная для украинского рынка ситуация с резервами. В отличие от австрийской «дочки», большинство банков в 2017 году тратило значительные суммы на их пополнение. Те же, кто расформировывал резервы, выигрывал сравнительно немного. Так, второй банк по показателю дохода от расформирования резервов — Кредит Европа Банк. За весь прошлый год эта статья принесла ему 119 млн грн.

Кроме Аваля, только 3 банка сумели получить в 2017 году прибыль, превышающую 1 млрд грн. Все они — «дочки» западных банков. В их числе — УкрСиббанк, Креди Агриколь и Ситибанк.

Примечательно, что Альфа-Банк, который находится в процессе объединения с Укрсоцбанком, в прошлом году сработал с прибылью. В отличие от своего «партнера» Альфа-Банк закончил год с плюсом в 654 млн грн. «Основной доход получили от операционной деятельности, частично расформировали резервы. Конечно, для нашего банка 700 млн грн – это все равно мало, но мы видим положительный тренд, и это радует», — заявлял в интервью генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек. Он также рассказал, что в 2018 году Укрсоцбанк планирует вполовину сократить убыток. Предположительно он может составить 800 млн грн. по итогам года.

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