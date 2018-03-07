|Крупный улов: ГПУ изъяла 146 кг трамадола на 10 млн гривень
|07.03.2018 15:47
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Правоохранители конфисковали в ходе обысков 3 пакета наркотика «трамадол», стоимость которого на «черном» рынке превышает 10 млн гривен.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, передает Эспрессо.ТВ.
Генпрокуратура вместе с сотрудниками Нацполиции провела 13 обысков, в результате которых изъяла 4 тысячи евро и 3 пакета общим весом 146 кг с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. По заключению экспертов, в пакетах был «трамадол».
Сообщается, что ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет более 10 млн. грн.
Правоохранители задержали человек по подозрению в хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Им грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.