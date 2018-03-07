Правоохранители конфисковали в ходе обысков 3 пакета наркотика «трамадол», стоимость которого на «черном» рынке превышает 10 млн гривен.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook, передает Эспрессо.ТВ.

Генпрокуратура вместе с сотрудниками Нацполиции провела 13 обысков, в результате которых изъяла 4 тысячи евро и 3 пакета общим весом 146 кг с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. По заключению экспертов, в пакетах был «трамадол».

Сообщается, что ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет более 10 млн. грн.

Правоохранители задержали человек по подозрению в хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Им грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.