Война на Донбассе закончится только, если в Киеве сменится власть и будут «восстановлены» границы фейковой «ДНР» в пределах Донецкой области.

Об этом заявил атаман террористов «ДНР» Александр Захарченко, передают подконтрольные боевикам СМИ, передаёт bzns.media.

При этом он добавил, что перед объявлением нового перемирия, которое террористы нарушили спустя час начала его действия, нужно было закончить старое.

«Этого не было сделано. Штук 15 перемирий было, и все они продолжаются до сих пор. Забывают, что старые надо прекратить. Единственная возможность прекратить войну — это добиться всех границ «НР» в пределах границ Донецкой области и смены власти в Киеве», – сказал Захарченко.

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