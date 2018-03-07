Coca-Cola собирается выйти на японский рынок слабоалкогольных
напитков, демонстрирующий рост на 5-25% в год. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Cocal-Cola впервые выпустит
алкогольный напиток Фото: ЕРА Coca-Cola собирается выйти на
японский рынок слабоалкогольных напитков, демонстрирующий рост на
5-25% в год. Сейчас там доминируют местные производители
– Strong Zero, Highball Lemon и Slat.Руководство компании
назвало это решение историческим.По данным FT, в прошлом году
компания запустила более 500 новых продуктов.
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