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Coca-Cola впервые будет производить алкогольный напиток
07.03.2018 15:49
Coca-Cola собирается выйти на японский рынок слабоалкогольных напитков, демонстрирующий рост на 5-25% в год. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Cocal-Cola впервые выпустит алкогольный напиток Фото: ЕРА Coca-Cola собирается выйти на японский рынок слабоалкогольных напитков, демонстрирующий рост на 5-25% в год. Сейчас там доминируют местные производители – Strong Zero, Highball Lemon и Slat.Руководство компании назвало это решение историческим.По данным FT, в прошлом году компания запустила более 500 новых продуктов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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