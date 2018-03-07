В Днепропетровской области установили новый бюст Шевченко

К 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко в пгт Кринички Днепропетровской области установили новый бюст поэта, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

"Тарас Шевченко – символ и душа нашего народа. Он без преувеличения был и остается национальным гением. Культурное наследие нашего народа необходимо беречь, чтобы передать его следующим поколениям", - отметил журналистам первый заместитель главы Днепропетровской обладминистрации Олег Кужман.

По его словам впервые бюст Шевченко установили в Криничках в начале 90-х годов, после обретения Украиной независимости, но в последние годы он потрескался и начал разрушаться. На замену старому бетонному бюсту изготовили новый гранитный. Его автор – известный скульптор, народный художник Украины Владимир Небоженко.

"Новый бюст Шевченко в Криничках – крепкий, способный стоять столетиями. Я с радостью его создавал, хотелось как можно быстрее заменить старый, разрушенный. Всего за всю жизнь я изготовил около 10 памятников Кобзарю, один из них - в Днепре, возле театра его имени", - рассказал В.Небоженко.

На открытии нового памятного места собралось более 200 жителей района.

9 марта в Украине и мире отмечают 204 года со дня рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, писателя, художника, общественного и политического деятеля.