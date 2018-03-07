Венгрия намерена и дальше блокировать международные устремления Украины. Такое заявление сделал посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в интервью Українським Новинам.

По словам венгерского дипломата, это будет происходить до тех пор, пока Киев не внесет изменения в закон об образовании.

"Наша позиция такова: пока Украина этого (статью 7 закона об образовании) не изменит, мы не можем поддерживать международные устремления Украины", - заявил посол.

Также Кешкень подчеркнул, что не считает шантажом подобные действия венгерского руководства.

"Снова заблуждение. Украина тем, что приняла закон об образовании, серьезно нарушающий права меньшинств, не исполняет не только свои обязательства перед Европейским Союзом, но и свои обязательства перед НАТО. Украина в рамках годичной национальной программы подготовки к НАТО обязалась почитать и развивать права меньшинств, но принятие нового закона об образовании в абсолютной мере противоположно этому", - отметил посол.

Как сообщал svodka.net ранее, в Обществе венгерской культуры Закарпатья заявили, что в регион необходимо ввести постоянную миссию ОБСЕ .

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