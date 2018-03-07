|В Киеве 9 марта проезд в метро оплачивать стихами Шевченко
|07.03.2018 15:51
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Акция будет действовать на входе в метро на станциях "Тараса Шевченко" и "Майдан Незалежности"В пятницу, 9 марта, билетом на проезд в столичной подземке станут стихи Тараса Шевченко.
Фото:112.ua
Именно так "ПриватБанк" вместе с Киевским метрополитеном предложил киевлянам и гостям столицы поэтически отметить день рождения Кобзаря, сообщил банк в официальном пресс-релизе .
"Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украины и Украинской силой своих стихов. Банк для тех, кто любит Украину - ПриватБанк добавил к магии слова магию новейших технологий - бесконтактную оплату в метрополитене", - говорится в сообщении.
"9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса Шевченко каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях" Тараса Шевченко "и" Майдан Незалежности "продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мне тринадцать было ..." или иного любимого стихотворения - не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до н дующего года, чтобы пройти через турникет " , - отмечают в" ПриватБанка ".
Напомним, что Киевский городской совет на своем заседании 8 февраля переименовал станцию "Петровка" столичного метрополитена в "Почайну".