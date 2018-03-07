Акция будет действовать на входе в метро на станциях "Тараса Шевченко" и "Майдан Незалежности"

Именно так "ПриватБанк" вместе с Киевским метрополитеном предложил киевлянам и гостям столицы поэтически отметить день рождения Кобзаря, сообщил банк в официальном пресс-релизе .

"Тарас Шевченко всю жизнь развивал и популяризировал Украины и Украинской силой своих стихов. Банк для тех, кто любит Украину - ПриватБанк добавил к магии слова магию новейших технологий - бесконтактную оплату в метрополитене", - говорится в сообщении.

"9 марта даже автомобилисты захотят прокатиться в метро. Ведь произведения Тараса Шевченко каждый украинец знает и любит с детства. Все, что нужно - при входе в метро на станциях" Тараса Шевченко "и" Майдан Незалежности "продекламировать стихотворение великого Кобзаря, и наш промоутер пропустит вас бесплатно с помощью бесконтактной карты ПриватБанка. Если же вы растеряетесь и не вспомните продолжение строки "Мне тринадцать было ..." или иного любимого стихотворения - не беда. Вам подарят открытку с поэзией, которую вы сможете прочитать и изучить до н дующего года, чтобы пройти через турникет " , - отмечают в" ПриватБанка ".