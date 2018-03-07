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Слава з "НеАнгелів" показала, як виглядала до пластичних операцій (ФОТО)
07.03.2018 15:52
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Відома співачка Слава Камінська вирішила остаточно довести шанувальникам, що пластичні операції - це не біда суспільства, а корисна процедура, тож показала у Інстаграмі кілька світлин, на яких позує до хірургічного втручання та після.

Зірка також додала, що не операціями єдиними - правильне використання косметики може змінити кожного, а всім критикам порадила глянути на свої ж фото у 16 років і на те, як виглядають вони зараз.

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