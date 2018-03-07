Боевики "ЛНР" обстреляли жилые кварталы города Счастье.

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"Так, по результатам фотофиксации нарушения пророссийскими наемниками режима прекращения огня с применением минометов 82 калибра и стрелкового оружия по домам мирных жителей в населенном пункте Счастье, наблюдателями (мобильной) группы наблюдательной группы «Новоайдар» выявлено и зафиксировано значительные повреждения", - говорится в сообщении.

В результате обстрела боевиков в ряде квартир были разрушены наружные стены и окна, а также значительно повреждены мебель и бытовая техника. Подчеркивается, что никто из мирных жителей не пострадал.

Подчеркивается, что украинские войска огонь в ответ не открывали.















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