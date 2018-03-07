В апреле 2018 года он планирует концерты в Киеве и в Харькове 13 и 14 апреля соответственно.

Российский рэпер расточитель планирует в апреле выступить в Киеве и в Харькове. Артист часто гастролирует в оккупированном Крыму, информирует svodka.net.

Так, расточитель несколько раз давал концерты в Симферополе, Ялте, и Севастополе в 2016 году. Артист ездил в Крым через Россию. Один из концертов рэпера в Одессе сорвали активисты. Однако, согласно информации на официальной странице Мота в Facebook, россиянин часто дает концерты в Украине.

В апреле 2018 года расточитель планирует концерты в Киеве и в Харькове 13 и 14 апреля соответственно. Билеты на концерт доступны на одном из крупнейших сервисе покупки билетов.

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