|Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер планирует гастроли в Украину
|07.03.2018 15:55
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В апреле 2018 года он планирует концерты в Киеве и в Харькове 13 и 14 апреля соответственно.
Российский рэпер расточитель планирует в апреле выступить в Киеве и в Харькове. Артист часто гастролирует в оккупированном Крыму, информирует svodka.net.
Так, расточитель несколько раз давал концерты в Симферополе, Ялте, и Севастополе в 2016 году. Артист ездил в Крым через Россию. Один из концертов рэпера в Одессе сорвали активисты. Однако, согласно информации на официальной странице Мота в Facebook, россиянин часто дает концерты в Украине.
В апреле 2018 года расточитель планирует концерты в Киеве и в Харькове 13 и 14 апреля соответственно. Билеты на концерт доступны на одном из крупнейших сервисе покупки билетов.
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