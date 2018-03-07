Wintershall "не может представить", что Дания в согласовании Nord Stream 2 пойдет против других потребителей газа в ЕС

Германская Wintershall, участник проекта "Северный поток 2", исходит из того, что Дания не будет блокировать проект газопровода в его нынешней конфигурации, проходящей через территориальные воды страны около острова Борнхольм.

"Я не могу себе представить, что Дания примет решение, направленное против потребителей газа в других странах Европы. Просто противники проекта кричат громче", - сказал журналистам председатель правления Wintershall Марио Мерен.

В свою очередь член правления Wintershall Тило Виланд заявил: "Солидарность это не улица с односторонним движением. Для меня это ни что иное, как политика "Poland first". Польша как страна, которая получает на свои проекты субсидии ЕС, не должна противиться проектам других стран".

Как сообщалось, решение Дании по заявке Nord Stream 2 ожидается в ближайшее время. Проектная компания уже подготовила два альтернативных проекта обхода Борнхольма - с севера и без захода в территориальные воды Дании