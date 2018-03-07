За время проведения антитеррористической операции 116 женщин наградили государственными наградами, четырех – посмертно, сообщила офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько. По словам Заворотько, больше 2 тыс. женщин наградили знаками отличия Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины Фото: mil.gov.ua По ее словам, это 3% от общей численности военных ВСУ, которые привлекались к антитеррористической операции на Донбассе."За время проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей 116 женщин награждены государственными наградами. К сожалению, четыре женщины награждены посмертно. Более 2 тыс. награждены знаками отличия Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – рассказала Заворотько.По данным Минобороны, в ВСУ проходят службу около 25 тыс. женщин. Сейчас боевые задачи в зоне АТО выполняют 2 тыс. женщин.В ноябре 2017 года министр обороны Степан Полторак заявлял, что женщины составляют 20% от всех служащих подчиненного ему ведомства и ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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