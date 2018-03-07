За время проведения антитеррористической операции 116 женщин
наградили государственными наградами, четырех – посмертно, сообщила
офицер управления правового обеспечения Генерального штаба
Вооруженных сил Украины Инна Заворотько. По словам Заворотько,
больше 2 тыс. женщин наградили знаками отличия Министерства обороны
и Генерального штаба Вооруженных сил Украины Фото: mil.gov.ua По ее
словам, это 3% от общей численности военных ВСУ, которые
привлекались к антитеррористической операции на Донбассе."За время
проведения антитеррористической операции на территории Луганской и
Донецкой областей 116 женщин награждены государственными наградами.
К сожалению, четыре женщины награждены посмертно. Более 2 тыс.
награждены знаками отличия Министерства обороны и Генерального
штаба Вооруженных сил Украины", – рассказала Заворотько.По данным
Минобороны, в ВСУ проходят службу около 25 тыс. женщин. Сейчас
боевые задачи в зоне АТО выполняют 2 тыс. женщин.В ноябре 2017 года
министр обороны Степан Полторак заявлял, что
женщины составляют 20% от всех служащих подчиненного ему
ведомства и ВСУ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира