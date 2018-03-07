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В управлении Запорожской ОГА проводят обыски по подозрению в хищении более 3 млн грн
07.03.2018 15:59
В управлении Запорожской ОГА проводят обыски по подозрению в хищении более 3 млн грн
Должностным лицам вручено извещение о подозрении
Следователи и оперативники управления по защите экономики (УЗЭ) проводят обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской облгосадминистрации, должностных лиц которого подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада.
В управлении Запорожской ОГА проводят обыски по подозрению в хищении более 3 млн грн Фото: ЗІК

"В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следственных полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые действовали по предварительному сговору. Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщение о подозрении должностным лицам УКС" , - написал начальник главного управления Национальной полиции в Запорожской области Олег Золотоноша на странице в Facebook.

По его данным, этих должностных лиц подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест. Он также привел фото "детского сада из труб и швеллеров", на строительство которого было выделено 3200000 грн.

Напомним, что г олова Черновицкой областной государственной администрации Александр Фищук подтвердил информацию о проведении обысков в помещениях его дочери и сватов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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