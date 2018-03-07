Госпогранслужба проверит Собчак на возможное нарушение ею закона, если она прибудет на украинскую границу

В случае появления кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак на украинской границе Государственная пограничная служба Украины проведет комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства.

"В случае появления данной гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. Все действия будут в правовом поле", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом он добавил, что ведомству известно о заявлениях К.Собчак. "Однако можно их оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма", - подчеркнул О.Слободян.

Как сообщалось, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести общий референдум о статусе аннексированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.