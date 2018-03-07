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О пребывании Крысина в Институте сердца предварительно договорился его адвокат – СМИ
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07.03.2018 16:05
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"Громадське" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре
пишет, что фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия
Юрий Крысин, по предварительной договоренности, должен был быть в
детском отделении Института сердца до 1 марта. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Суд по делу Крысина должен
состояться 15 марта Фото: Maria Tomak / Facebook По информации
издания, адвокат Крысина договорился с мужем заведующей
детского отделения медучреждения Ирины Аксеновой – Максимом
Ивасенко."Мужчины старые знакомые. Василенко представляет интересы
Ивасенко в одном из уголовных дел. По предварительной
договоренности, Крысин имел пролежать в больнице около недели, по 1
марта включительно. Именно тогда должно было состояться
апелляционное заседание по делу об убийстве Вячеслава
Еремия", – говорится в сообщении.Ивасенко в комментарии
"Громадському" сначала опроверг информацию о договоренности с
Игорем Василенко о госпитализации Крысина, а потом сослался на
тайну следствия.Адвокат Крысина также опровергает
информацию.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время
Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014
года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси.
Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать
их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд
апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины
Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во
власти.26 февраля 2018 года волонтеры и активисты посетили
Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве и
вылили на него зеленку. По их мнению, подозреваемый скрывается в
больнице от заседания по апелляции прокуратуры. Директор
медицинского учреждения Борис Тодуров заявил, что прибывание
Крысина в детском отделении было связано с отсутствием мест во
взрослом.Суд по делу Крысина должен состоятся 15 марта.
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