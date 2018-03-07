"Громадське" со ссылкой на собственные источники в прокуратуре пишет, что фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин, по предварительной договоренности, должен был быть в детском отделении Института сердца до 1 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд по делу Крысина должен состояться 15 марта Фото: Maria Tomak / Facebook По информации издания, адвокат Крысина договорился с мужем заведующей детского отделения медучреждения Ирины Аксеновой – Максимом Ивасенко."Мужчины старые знакомые. Василенко представляет интересы Ивасенко в одном из уголовных дел. По предварительной договоренности, Крысин имел пролежать в больнице около недели, по 1 марта включительно. Именно тогда должно было состояться апелляционное заседание по делу об убийстве Вячеслава Еремия", – говорится в сообщении.Ивасенко в комментарии "Громадському" сначала опроверг информацию о договоренности с Игорем Василенко о госпитализации Крысина, а потом сослался на тайну следствия.Адвокат Крысина также опровергает информацию.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во власти.26 февраля 2018 года волонтеры и активисты посетили Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве и вылили на него зеленку. По их мнению, подозреваемый скрывается в больнице от заседания по апелляции прокуратуры. Директор медицинского учреждения Борис Тодуров заявил, что прибывание Крысина в детском отделении было связано с отсутствием мест во взрослом.Суд по делу Крысина должен состоятся 15 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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