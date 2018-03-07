|НАБУ открыло дело против членов НКРЭКУ за решение в пользу Ахметова, — СМИ
|07.03.2018 16:05
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц Национальной комиссии осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время принятия регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга «ДТЭК» бизнесмена Рината Ахметова.
Об этом «Нашим грошам» стало известно во время допроса журналиста издания детективом НАБУ по этому поводу.
Производство возбуждено по ст. 364 и 191 УКУ.
«Из имеющихся материалов НАБУ видит, что в течение 2016-2017 годов служебные лица НКРЭКУ, злоупотребляя служебным положением, действуя в интересах обществ энергетического холдинга «ДТЭК», принимали регуляторные решения в пользу указанных обществ, вследствие чего вызваны тяжкие последствия интересам других производителей электроэнергии», — говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования исследуются, в частности, обстоятельства принятия решений НКРЭКУ относительно порядка распределения уполномоченным банком средств с текущего счета со специальным режимом использования ГП «Энергорынок».