Злоумышленники подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности

С 2012 года на крючок псевдоблагодийникив попали более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины. В состав группы входили трое мужчин и одна женщина, - сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали на официальный ящик электронное письмо фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. Главное правило, которым руководствовались так называемые социальные инженеры, добиться чтобы сделка состоялась немедленно. Расчет злоумышленников был простым - средства, о которых идет речь (а это примерно от 1 до 85 000 гривен) для предприятия незначительны, а потому с переводом платежа проблем не будет.

Полицейские провели восемь санкционированных обысков в офисе псевдоблагодийникив, расположенном в Киеве, а также по месту их жительства. Было изъято 14 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, 15 флэш-носителей информации, три роутеры, более 29 сим-карт различных операторов, документация, черновые записи, 12 печатей и штампов фиктивных благотворительных организаций, 14 пластиковых карт различных банков, на какие жертвы перечисляли средства, более 5 тыс. долларов. На полученные средства наложен арест, а банковские счета фиктивных благотворительных организаций заблокированы.

Их действия квалифицируются как обман, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также - несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.

Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1,2 миллиона гривен каждому.