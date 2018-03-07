Технология мобильной связи 5G стала основным трендом MWC 2018

Технология мобильной связи пятого поколения (5G), "Интернет вещей" и "Умные города" стали основными трендами одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2018.

Так, компании Vodafone и Huawei представили результаты опытного тестирования сети 5G NR (с использованием спектра 3,7 ГГц и тестового 5G-устройства) в формате голосового звонка по технологии VoIPи видеозвонка в HD качестве, продемонстрировав высокое качество связи и скорость соединения.

В компании Ericsson представили оценку операторского дохода от цифровизации при развитии 5G технологии в Украине к 2026 году. В частности, операторский доход от цифровизации и внедрения 5G-связи в Украине по состоянию на 2026 год на стадии развития сети ожидается в размере $0,28 млрд, из них 18% будет приходиться на производственную сферу, и около 21% на энергетику и коммунальные услуги.

В то же время на этапе предоставления услуг операторский доход по состоянию на 2026 год ожидается в размере $0,75 млрд, из них 19% будет приходиться на производственную сферу, 15% на энергетику и коммунальные услуги, 13% на сферу общественной безопасности, по 12% на сферы общественного транспорта и здравоохранения, около 9% на сферу СМИ и развлечений.

При этом, суммарный операторский доход от цифровизации и внедрения 5G-связи в Украине

по состоянию на 2026 год на стадии создания сервисов добавочной стоимости ожидается в размере $156,28 млрд, из них 18% будет приходиться на производственную сферу, 16% на энергетику и коммунальные услуги, 13% на сферу общественной безопасности и по 12% на сферы общественного транспорта и здравоохранения.

В то же время многие вендоры телеком-оборудования отмечают, что технология четвертого поколения мобильной связи сейчас наиболее востребована и перспективна, в частности для развития таких решений, как "умный город", пользовательский "Интернет вещей", а также для множества видов видеоконтента, постоянно набирающего слава в последние 3-5 лет.

"В будущем основной контент, который будет идти по сетям - это видео. По некоторым оценкам, до 75% всей информации, которая будет передаваться по направлению к конечному пользователю - это будет видео. Поэтому операторам нужно будет научиться зарабатывать в первую очередь на видео, сотрудничать с поставщиками контента либо самим становиться его производителями", - заявил в комментарии "Интерфакс-Украина" директор по развитию бизнеса компании "Huawei Украина" Александр Сербин.

Он также подчеркнул, что одними из основных источников монетизации услуг операторов в будущем также могут стать также индустрия развлечений и "Интернет вещей".

В свою очередь, главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи отметил, что считает важным развитие технологии дополненной реальности.

"Я был одним из пионеров технологии Augmented reality и старался продвинуть эти сервисы. Но, к моему сожалению, рынок еще не готов к этому. К сожалению, сейчас эта технология шире применяется для игровой индустрии, чем для повседневной жизни. Но я верю в технологию дополненной реальности, как и в технологию виртуальной реальности и буду стараться продвигать их как только вероятно. Но рынок должен прийти к определенной стадии развития. Сегодня мы еще не там", - заявил он.

По мнению И.Языджи, на сегодняшний день ощущается очень большая нехватка AR и VR контента, что является одним из тормозов повсеместного развития технологий.

Как сообщалось, WMC 2018 прошел в Барселоне (Испания) с 26 февраля по 1 марта.