Президент России , у которого есть все для "простой материальной жизни на ближайшие 500 тысяч лет", тем не менее, имеет проблему.

Такое мнение в интервью "" высказал российский журналист Леонид Радзиховский, передает .

"Думаю, Путин мог бы давно отдать этот Донбасс – кроме дикого раздражения, он ничего не вызывает. Но ему надо сохранить лицо", - убежден журналист.

Отвечая на реплику "Обозревателя", что бессмысленно заботиться о сохранении лица, когда речь идет о последнем президентском сроке, он пояснил: "А зачем вообще было всё? А зачем ему Крым? Он что, без Крыма не стал бы президентом России? А зачем ему было выступать и трясти ракетами? Иначе бы 18 марта его не выбрали? Путин – очень амбициозный человек, который видит себя не вполне адекватно великим государственным деятелем".

В этом контексте Радзиховский добавил: "Как вы понимаете, все, что нужно для простой материальной жизни на ближайшие 500 тысяч лет, у него есть. Но он интересуется совершенно не этим, а своим местом в истории. Для него проблема лица – это не просто первая проблема. Это единственная проблема – других проблем у него нет".

"В военном отношении России никто не угрожает, экономически вытащить ситуацию в России практически невозможно, да он и не особенно пытается. Поэтому единственная его проблема – это его пиар, его лицо, его образ себя", - убежден журналист.

Он признал: "Поскольку Путин как-никак русский царь, это общемировая проблема". В то же время Радзиховский заметил, что глава Кремля не оригинален в этом отношении. "Господин Трамп, хотя и не царь, а только лишь президент, ведет себя приблизительно так же – в пределах своих возможностей".

"Трамп все-таки молодой царь", - заметил "Обозреватель". "Да, молодой, но многообещающий. Фактически запретительные пошлины для китайцев, для канадцев, для русских, для европейцев Трамп якобы ввел под влиянием раздраженного разговора со своим зятем. Если так делается политика в , то о чем можно говорить?" - ответил журналист.

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