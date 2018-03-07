Во время своей поездки в аннексированный Крым Собчак встречалась с так называемым прокурором полуострова Наталией Поклонской, которая в свою очередь подтвердила, что встречалась с Собчак в 2014 году в Крыму.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак посещала оккупированный Крым после аннексии в апреле 2014 года, информирует svodka.net.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, который был «избран» от аннексированного Россией Крыма, на своей странице в Facebook.

Как доказательство своих слов Козенко привел общий репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского «Исконно няш» для ресурса «Сноб.ru».

По данным ресурса, Собчак и Красовский проведя в середине апреля три дня в аннексированном Россией Крыму, который в статье назван «освобожденными территориями России», «встретились с соотечественниками и поговорили с ними о будущем Крыма».

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«Значит, в апреле 2014-го Ксении Собчак не нужно было украинское дозволение для посещения Крыма. А теперь вот понадобилось. Киев ведь может и обидеться на такое», — написал Козенко.

Стоит отметить, что во время своей поездки в аннексированный Крым Собчак встречалась с так называемым прокурором полуострова Наталией Поклонской, которая в свою очередь подтвердила, что встречалась с Собчак в 2014 году в Крыму.

«Госпожа Собчак ранее была в Крыму, в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, это сразу после аннексии, и тогда никаких разрешений в Украине не просила», — заявила она в комментарии «Крыминформ».

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Напомним, накануне Собчак написала письмо в посольство Украины, в котором попросила дозволение на посещение аннексированного РФ Крыма.

При этом в Посольстве Украины в Российской Федерации заявили, что не получали письмо от Собчак с просьбой посещения Крыма.

Позже было названо условие, при котором Собчак сможет посетить аннексированный Крым со стороны материковой Украины.

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