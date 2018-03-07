В столице Украины вооруженные ножом иностранцы напали на таксиста и угнали его автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, случай произошел в Святошинском районе Киева.

"37-летний таксист привез пассажиров по указанному адресу, однако вместо оплаты получил несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злоумышленники оставили раненого мужчину на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Однако их удалось поймать довольно быстро - через несколько часов на выезде из Киева полицейские остановили похожий по описанию автомобиль.

"Водитель заявил оперативникам, что авто ему не принадлежит - ему якобы позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху. Полиция установила, что к угону машины причастны еще три человека, они были задержаны. Это иностранцы 1982, 1986 и 1972 рождения, они ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют покушение на убийство, остальным - незаконное завладение транспортным средством", - рассказали в полиции.

Также сообщается, что пострадавший в результате нападения мужчина был доставлен в больницу.

Как сообщал svodka.net, в столице Украины на Броварском проспекте около станции метрополитена "Лесная" группа неизвестных бросила две гранаты , которые впоследствии взорвались.

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