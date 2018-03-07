Проживающие в общежитиях студенты Новосибирского государственного медуниверситета рассказали изданию "Тайга.инфо", что охранники не пускали в комнаты тех, кто "не записался на выборы". Выборы президента РФ состоятся 18 марта Фото: ЕРА Издание отмечает, что располагает фотокопиями списков студентов стоматологического факультета, которые, по версии деканата, "должны зарегистрироваться на выборах".В сообщениях для проживающих в общежитиях студентов содержится требование как можно скорее подать заявления о голосовании по месту жительства. Руководство вуза распространяло сообщения через старост. Отсутствующим на голосовании студентам необходимо будет назвать причину неявки. Не подавшие заявления студенты вызваны на беседу к замдекана факультета, отмечает издание.Также студенты, проживающие в общежитиях, рассказали о попытках охранников не пропускать в комнаты тех, кто не подал заявлений. В руководстве вуза отрицают эту информацию.Президентские выборы в России пройдут 18 марта. О желании участвовать в гонке заявило 67 претендентов, в том числе действующий российский президент Владимир Путин.Также в выборах участвуют Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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