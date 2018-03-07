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Руководство Новосибирского вуза принуждает студентов голосовать на президентских выборах по месту временной прописки - СМИ
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07.03.2018 16:13
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Проживающие в общежитиях студенты Новосибирского государственного
медуниверситета рассказали изданию "Тайга.инфо", что охранники не
пускали в комнаты тех, кто "не записался на выборы". Выборы
президента РФ состоятся 18 марта Фото: ЕРА Издание отмечает, что
располагает фотокопиями списков студентов стоматологического
факультета, которые, по версии деканата, "должны
зарегистрироваться на выборах".В сообщениях для проживающих в
общежитиях студентов содержится требование как можно скорее подать
заявления о голосовании по месту жительства. Руководство вуза
распространяло сообщения через старост. Отсутствующим на
голосовании студентам необходимо будет назвать причину неявки. Не
подавшие заявления студенты вызваны на беседу к замдекана
факультета, отмечает издание.Также студенты, проживающие
в общежитиях, рассказали о попытках охранников
не пропускать в комнаты тех, кто не подал заявлений.
В руководстве вуза отрицают эту информацию.Президентские
выборы в России пройдут 18 марта. О желании участвовать в
гонке заявило 67 претендентов, в том числе действующий
российский президент Владимир Путин.Также в выборах участвуют
Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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