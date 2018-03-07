В ЕС обещают пропорционально отреагировать на повышение США пошлин на сталь и алюминий

Евросоюз ведет интенсивные контакты с американской стороной в связи с объявленными президентом США Дональдом Трампом планами повысить пошлины на импорт стали и алюминия, пытаясь убедить Вашингтон в непродуктивности таких действий, но готовится к ответным мерам, заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Так как до сих пор нет никакого решения, Европейский союз пока не предпринял официальных шагов. Тем не менее, мы дали ясно понять, что, если такая мера будет принята, это подвергнет опасности тысячи рабочих мест в Европе, и на это нужна твердая и пропорциональная реакция", - сказала она на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

"Сегодня утром коллегия (Еврокомиссия - ЕС) рассматривала три возможных подхода, чтобы защищать наши интересы в случае, если США дадут дальнейший ход своему объявлению", - сообщила С.Мальмстрем.

По ее словам, эти подходы отвечают требованиям ВТО, и правила организации будут выполняться досконально.

Прежде только, объяснила член ЕК, Брюссель будет защищать свои права в ВТО. При этом Евросоюз постарается скоординировать свои действия с другими партнерами в мире, которые могут также пострадать от американских мер, но, поскольку процедуры ВТО занимают определенное время, нужно предусмотреть и другие меры, которые можно будет быстро применить в случае необходимости.

"То есть, мы начали готовиться на втором фронте, чтобы защитить наши рынки, если значительное количество стали поступит в Европу в результате американских мер", - пояснила С.Мальмстрем.

В этом случае Евросоюз примет свои защитные меры, поддерживая при этом открытость европейского рынка в максимально возможной степени, и ЕС призовет своих торговых партнеров поступать таким же образом.

"Мы также примем меры, которые компенсируют экономические потери, причиненные мерами США. В некоторых случаях, чтобы были соблюдены специфические критерии, такое урегулирование может произойти незамедлительно", - сообщила представитель ЕК.

"Вот почему мы изучаем различные американские продукты, к которым можно было бы применить повышенные таможенные пошлины. Коллегия рассмотрела соответствующий список сегодня утром", - добавила она.

"Следуя этим трем подходам, мы готовы действовать пропорционально в соответствии с правилами ВТО. Нужно будет сократить сильный негативный эффект, который американские меры могут иметь для нашей экономики", - сказала С.Мальмстрем.

Она пояснила, что Еврокомиссия до предъявления своих претензий на панели ВТО намерена получить юридические консультации, это сделают и другие затронутые американскими мерами партнеры.

Она отметила, что европейская сторона "не желает эскалации, не хочет, чтобы это приобрело непропорциональный размах". "Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к диалогу", - подчеркнула представитель ЕК.

Ее попросили уточнить, какие американские продукты могут подвергнуться ответным мерам ЕС. С.Мальмстрем объяснила, что "изучаются меры в области промышленной и металлургической продукции и сельскохозяйственной продукции".

По ее словам, список должен учитывать тот возможный убыток, который может понести европейская экономика.