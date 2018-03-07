Для обеспечения поставок газа из Азербайджана правительство Германии намерено предоставить кредитную гарантию на большой заем азербайджанского госпредприятия в немецком банке

"Эти газовые поставки должны внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения Европы и Германии" , - говорится в письме парламентского статс-секретаря при министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn) председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру (Peter Boehringer) во вторник, 6 марта, информирует DW .

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Напомним, что в октябре 2017 Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заявил о планах выделить $ 1,3 млрд на строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), по которому газ будет транспортироваться с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2 в Европу в обход России.

Соглашение было подписано в сентябре 2013 года с Shell, Bulgar gas, Gas Natural Fenosa, E.ON, Gaz de France, Hera, Enel, Axpo и DEPA, сообщает azernews.az .