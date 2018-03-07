Депутаты предлагают снизить ставку НДС до 16%

Депутаты предлагают снизить основную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 16%, ссылаясь на борьбу с оптимизацией уплаты этого налога, а также упразднить третью группу плательщиков единого налога.

Соответствующий законопроект (№8089) зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на парламентском сайте. Его инициаторами выступили народные депутаты Андрей Шинькович и Геннадий Чекита (фракция "БПП").

"Действующая основная ставка НДС в размере 20%, даже при условии поэтапного внедрения системы электронного администрирования НДС, позволяет применять разнообразные схемы уклонения от уплаты НДС в виде так называемых "скруток" и фиктивных субъектов хозяйствования, поскольку их услуги обходятся в 10-12%, а ставка НДС – в 20% побуждает использовать их услуги для оптимизации налоговой нагрузки и легализации теневого оборота товаров и услуг", – поясняют авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает упразднить третью группу плательщиков "единого налога".

Кроме того, законопроект предусматривает значительные изменения в перечень видов деятельности, на основе которых предпринимателей относят ко второй группе плательщиков единого налога. Законопроект запрещает быть плательщиком первой и второй групп субъектам, которые занимаются оптовой торговлей и посредничеством в оптовой торговле.

Под такой запрет также попадает торговля любыми подакцизными товарами, производство и продажа ювелирных изделий, лекарственных средств, изделий из меха и кожи. Согласно пояснительной записке, такие ограничения позволят сократить злоупотребления при оптимизации налогообложения и легализировать продажу товаров, ввезенных без уплаты налогов и сборов, в частности, дорогостоящих товаров.

Авторы законопроекта также предлагают исключить возможность использовать систему единого налога для тех физлиц-предпринимателей, которые работают в одном и том же торговом объекте с субъектами хозяйственной деятельности, обладающими лицензией на продажу подакцизных товаров.

Кроме того, документ внедряет обязательное использование регистраторов расчетных операторов (РРО) для всех плательщиков единого налога второй группы без установления учета тран и без обязанности иметь в наличие первичные документы на получение товаров. При этом все плательщики первой группы единого налога освобождаются от использования РРО.

Среди других нововведений законопроект также содержит норму внедрения финансовой ответственности за нарушение некоторых правил использования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.