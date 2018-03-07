В Китае собака породы бордер-колли едва не сорвала показ оперного спектакля в провинции Фуцзянь, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что она выбежала на сцену и схватила одного из исполнителей за рукав. Артист продолжил выступление. Однако, отбиться от собаки ему не удалось.

Известно, что запись инцидента стала вирусной в интернете. В ролике можно услышать смех, раздававшийся и за кулисами, и в зрительном зале.

По словам некоторых интернет-пользователей, собака "блистала" на сцене ярче артистов. Другие комментаторы выразили удивление, что участники постановки оказались в состоянии петь.

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