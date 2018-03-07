В канун Международного женского дня Фонд Рината Ахметова подвел
итоги конкурса "Моя мама может все!", который прошел в рамках
программы "Сиротству – нет!". Победители конкурса получат подарки
для своих мам Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова "Мама умеет
все: очень вкусно готовит еду и печет торты. Доит корову, косит
траву и умеет починить кран и прикрутить ручки к двери. А еще мама
хорошо поет, и я хочу, чтобы она пела всегда. Чтобы она всегда была
рядом со мной… Мама, ты лучшая!" – написала Амалия
Стоматюк. "Моя мама искренне улыбается и прощает… Мне есть
чему научиться у своей мамы. Я хочу стать врачом и лечить детей,
больных раком. Хочу дарить им надежду и шанс на выздоровление, как
это делает моя мама", – рассказала Анна Остапюк.Среди
рассказов – немало воспоминаний о мамах, которых уже нет
рядом. Пережившие утрату призвали других участников ценить время
рядом с близкими и родными. Победителями конкурса стали Анна
Остапюк, Яна Чмут, Амалия Стоматюк, Анастасия Руссу и Наташа Ивко,
которая нашла свою маму восемь лет назад именно благодаря программе
"Сиротству – нет!"."Моя мама любит меня всегда и любой… И я
люблю ее просто потому, что она – моя мама, и она самая
лучшая!", – написала Наташа."Все письма-посты участников
конкурса, – свидетельства того, что каждому ребенку нужна
семья, нужна любимая мама. Дети искренне откликаются на доброту и
любовь. Каждому из них необходима поддержка и всеобъемлющая любовь
родителей. Любовь, которая, сделает их сильнее и уверенно поведет
по жизни", – отметила Наталья Барышпольская, руководитель
программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова.Чтобы у
каждого ребенка были родители, в Украине действует портал
национального усыновления "Сиротству – нет!". Сейчас там
размещены свыше 5 тысяч анкет детей, которые ждут своих родителей.
За восемь лет работы в семьи забрали почти 9 тысяч
воспитанников интернатов и домов ребенка.В канун 8 Марта
победители конкурса получат подарки для своих мам от Фонда Рината
Ахметова.Рекомендую Twitter G+
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