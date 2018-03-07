Во вторник, 6 марта, небо над Каменском-Уральским осветила яркая вспышка. Это случилось вечером, примерно в 23:00.

Как сообщают областные СМИ, виновником короткого «светового шоу» стал крупный болид, который сгорел в плотных слоях атмосферы. Яркий объект был хорошо виден не только в Каменске-Уральском, но и в других городах региона.

– Я снег кидал, и увидел в небе что-то падает, думал звезда, но нет! При падении она светилась красно-желтым цветом, а за ней небольшая полоса шла и переливалась от сиреневого до красного, желтого и оранжевого. Чем ближе к земле приближался этот объект, тем ярче светило. В какой-то момент он ярко осветил небо. Все падение продолжалось примерно 6—7 секунд, – цитирует портал E1.ru слова очевидца.

Также другие свидетели сообщают, что слышали в тот вечер громкие звуки, похожие на взрыв.

Добавим, что подобные явления происходят на Урале довольно часто. Их фиксируют камеры наружного наблюдения, видеорегистраторы автомобилей и просто случайные свидетели.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира