ЕС еще не принял никакого решения относительно возможных мер

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" .

Она напомнила, что 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

"У нас есть серьезные сомнения относительно этого обоснования, мы не понимаем, как ЕС, друзья и союзники по НАТО, могут представлять угрозу национальной безопасности США. Это обоснование глубоко несправедливое" , - заявила Мальмстрем.

Кроме того, она отметила, что есть серьезные сомнения относительно соответствия запланированных шагов правилам ВТО. По ее словам, такой шаг нанесет серьезный удар по трансатлантическому партнерству и вред международной торговли.

Однако, подчеркнула Мальмстрем, ЕС еще не принял никакого решения относительно возможных мер.

"Мы до сих пор надеемся, что ЕС будет исключен из этих планов как ключевой партнер по вопросам безопасности. Мы до сих пор надеемся убедить администрацию США, что это неправильный шаг. Однако мы дали понять, если США применят такие шаги, это болезненно ударит по ЕС и встретит жесткую и пропорциональный ответ " , - сказала еврокомиссар.

Вместе с тем, по ее словам, в ЕС есть стратегия, каким образом действовать в случае введения импортных тарифов. Эта стратегия включает защиту прав ЕС в рамках ВТО, введение защитных мер для предотвращения перенасыщения рынка ЕС металлом и другие мероприятия.

Как известно, Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал скорую и жесткую реакцию в ответ на введенные США торговые ограничения по стали и алюминия.

В Брюсселе заявили, что уже подготовили контрмеры по решению президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.