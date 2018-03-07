Российский «Газпром» заявил, что отказался возобновлять поставки газа в Украину из-за претензий к документам, предоставленным «Нафтогазом».

«В феврале 2018 года «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов. Именно следовательно «Газпром» и вернул деньги [предоплату поставок за март], так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», — сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает Левый берег со ссылкой на .

По его словам, «Газпром» 5 марта направил «Нафтогазу Украины» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа и предложил дату необходимой для этого встречи сторон.

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