Уточнив при этом, что стоимость опубликованных перелетов Левочкина составляет 3 млн 968 тыс. евро, или по сегодняшнему курсу Нацбанка – 129 млн 573 тыс. 600 грн.

Народный депутат и руководитель политической партии «За життя» Вадим Рабинович направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральную прокуратуру Украины документы, в которых изложена подробная информация о перелетах народных депутатов, лидеров фракции «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина и Юрия Бойко как по Украине, так и за ее пределы. Об этом Вадим Рабинович написал на своей странице в Facebook.

«С детства я не люблю ябед… но с детства привык отвечать задиристым хулиганам. Эти люди (Бойко и Левочкин, – ред.) «накапали» на меня в НАБУ, что я летал один раз чартерным рейсом. На телеканале «Интер» (владельцем которого является Сергей Левочкин, – ред.) уже десятый день новости начинаются с этой «трагической истории», и разные недоумки с мешком показывают, сколько же стоил этот полет. Они также опубликовали состав пассажиров самолета», – сообщил руководитель партии «За життя»

Однако на все эти обвинения политик ответил реальными документами, в которых зафиксированы все перелеты Левочкина и Бойко, правда, фамилии пассажиров некоторых рейсов из списков были убраны «из этических соображений».

«Публикую последние 63 полета Левочкина с бригадой на самых дорогих чартерных рейсахмира. Последний из них – буквально несколько дней назад на великолепный горнолыжный курорт Шамбери», – отметил народный депутат.

Уточнив при этом, что стоимость опубликованных перелетов Левочкина составляет 3 млн 968 тыс. евро, или по сегодняшнему курсу Нацбанка – 129 млн 573 тыс. 600 грн.

Кроме того, парламентарий опубликовал документы, в которых четко зафиксированы и полеты Юрия Бойко.

«84 полета Юрия Анатольевича Бойко – они потянули на общую сумму 4 млн 116 тыс. евро (!), что по нынешнему курсу НБУ (32,7) составляет 134 млн 593 тыс. 200 грн!» – подчеркнул Вадим Рабинович.

При этом руководитель партии «За життя» обратил внимание, что треть полетов Бойко осуществлялись через Гомель в Москву.

«Там же частенько летает и Бакулин (народный депутат от «Оппоблока» Евгений Бакулин, – ред.), который у вас украл «вышки Бойко». Вы (Бойко, – ред.) прекрасно знаете, что я никогда не был во власти, не воровал никаких вышек – и все глупости заканчиваются тем, что на один мой полет приходится по нескольку сот ваших. Надеюсь, внесенных в декларацию», – констатировал политик.

Он посоветовал «Интеру» показать сюжет об этих полетах так называемых «оппозиционеров», добавив, что все предоставленные им документы будут переданы в НАБУ и Генпрокуратуру.

«Короче, жизнь у них удалась… Надеюсь, что сегодня журналисты «Интера» покажут этот материал в вечерних новостях – и мешки тащите в эфир с такими деньгами. А все ваши полеты я отправляю в НАБУ и Генпрокуратуру. Надеюсь, вы успели внести их в декларацию», – резюмировалпарламентарий.

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