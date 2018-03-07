Суд избрал меру пресечения сыну замминистра образования Украины

Суд избрал для сына первого заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца Михаила, который подозревается в разбойном нападении на курьера интернет-магазина, меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщил его адвокат Олег Матковский агентству "Интерфакс-Украина".

"Оставили под домашним арестом на два месяца, до 4 мая", - сказал адвокат агентству в среду.

О.Матковский отметил, что защита не намерена подавать апелляцию, так как данное решение суда их устраивает.

СМИ сообщили о ночном домашнем аресте.

Как сообщалось, прокуратура согласовала подозрение сыну замминистра образования В.Ковтунца Михаилу в разбойном нападении на курьера интернет-магазина.

Полиция Киева расследует дело о разбойном нападении на курьера, по которому уведомлены о подозрении два человека.

"Факт разбойного нападения на курьера одного из интернет-магазинов техники имел место месяц назад. По данному делу есть двое подозреваемых", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

Вместе с тем, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын первого заместителя министра образования В.Ковтунца.

По информации собеседника агентства, полиция готовила подозрения в совершении преступления на всех троих участников преступления, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого замминистра. То есть, он не проходил по делу как подозреваемый.

СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в Киеве сын первого заместителя министра образования и науки Украины В.Ковтунца Михаил участвовал в разбойном нападении на курьера интернет-магазина, чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.