Группа злоумышленников в течение нескольких месяцев делали "врезки" в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей, а затем продавали сырье для переработки, сообщили в СБУ. Трех злоумышленников задержали при попытке продать партию украденной нефти Фото: Служба безпеки України / Facebook Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев при помощи специального оборудования делали "врезки" в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и продавали для переработки."Наложен арест на две автоцистерны с нефтесырье стоимостью почти 800 тыс. грн, установлены места «врезок» и хранения продукции. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в спецслужбе. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2089562064607121 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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