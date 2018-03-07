Группа злоумышленников в течение нескольких месяцев делали "врезки"
в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской
областей, а затем продавали сырье для переработки, сообщили в СБУ.
Трех злоумышленников задержали при попытке продать партию
украденной нефти Фото: Служба безпеки України / Facebook
Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных
регионов Украины в течение нескольких месяцев при помощи
специального оборудования делали "врезки" в нефтепроводы на
территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию
они перекачивали в автоцистерны и продавали для
переработки."Наложен арест на две автоцистерны с нефтесырье
стоимостью почти 800 тыс. грн, установлены места «врезок» и
хранения продукции. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185
(кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в спецслужбе.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2089562064607121
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