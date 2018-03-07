Российская эстрадная певица , недавно поразившая прессу внешностью, была замечена на одном из закрытых банкетов Москвы.

После ухода с большой сцены певица лишь изредка соглашается выступить на частных мероприятиях. Промоутеры рассказали журналистам, во сколько организаторам обходится вечер с участием примадонны, пишет со ссылкой на "".

Согласно источнику, выступление Пугачевой длилось около 30 минут. За это время исполнительница спела несколько своих "золотых" хитов вроде "Любовь похожая на сон", "Это любовь", "Хочется" и "1000 лет".

По словам промоутеров подобные выступления 68-летней Пугачевой оцениваются сегодня в сумму от 300-350 тысяч евро, то есть гонорары певицы могут достигать 24,5 миллионов российских рублей (12,7 миллионов гривен).

При этом отмечается, что артистку охотно приглашают на закрытые вечера, аргументируя свой выбор тем, что на сцене поет сказка.

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