|Активисты С14 провели в Киеве марш в поддержку задержанного в Италии украинского военного
|07.03.2018 16:31
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Организация передала обращение итальянском консулуАктивисты С14 провели в центре Киева марш в поддержку военнослужащего Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в убийстве журналиста в зоне АТО.
Фото: ngu.gov.ua/ru
Участники акции собрались на Майдане, после чего двинулись по Крещатику по направлению к посольству Италии. В руках протестующие несли плакаты с лозунгами "Требуем справедливого суда" и "Свободу Маркиву".
На своей странице в Facebook участник С14 Сергей Мазур сообщил, что организация передала обращение консулу, после чего демонстрация завершилась. В будущем он обещает "акции по всему миру".
Напомним, полиция Италии задержала Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.
Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.
Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива.
Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелле в 2014 году попал в Славянск, не согласовывая эту поездку с официальными властями Украины.