Организация передала обращение итальянском консулу

Участники акции собрались на Майдане, после чего двинулись по Крещатику по направлению к посольству Италии. В руках протестующие несли плакаты с лозунгами "Требуем справедливого суда" и "Свободу Маркиву".

На своей странице в Facebook участник С14 Сергей Мазур сообщил, что организация передала обращение консулу, после чего демонстрация завершилась. В будущем он обещает "акции по всему миру".

Напомним, полиция Италии задержала Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 2014 года в Славянске.

Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

Национальная гвардия Украины обеспокоена арестом заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива.